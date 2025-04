2025-04-22 19:50:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كاروان گەزنەیی وتەبێژی دووەمین دیداری یەكێتی لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا كە پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا ئامادەیبوو رایگەیاند، سبەی چوارشەممە…

