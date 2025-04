2025-04-22 23:41:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری خۆراكی سلێمانی رایدەگەیەنێت، دەستكراوە بە دابەشكردنی بەشەخۆراكی مانگی دوو بە داتای مانگی سێ كە چەند ماددەیەكی خۆراكی…

