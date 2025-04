2025-04-23 00:55:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ناوخۆی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە یارییەكی گەڕی 29ی خولی ئەستێرەكانی عێراق كە لە یاریگای نەورۆز لە شاری سلێمانی…

The post وەزارەتی ناوخۆ لەبارەی گرژییەكانی یاریگای نەورۆزەوە روونكردنەوەیەكی بڵاوكردەوە appeared first on Esta Media Network.