2025-04-23 09:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرەبەیانی ئەمڕۆ بومەلەرزەیەکی بەهێز شاری وانی لە باکووری کوردستان هەژاند، تا ئێستا دەسەڵاتدارانی ناوچەکە هیچ زانیارییەکیان لەبارەی زیانەکانییەوە…

The post بومەلەرزەیەکی بەهێز باکووری کوردستانی هەژاند appeared first on Esta Media Network.