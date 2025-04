2025-04-23 10:15:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی سەنتەری فریاکەوتنی سلێمانی بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، ژمارەی بریندارەکانی گرژییەکانی شەوی رابردووی یاریگای نەورۆز گەیشتووەتە 57…

The post نوێترین زانیاریی لەبارەی ژمارەی بریندارەکانی گرژییەکانی یاریگای نەورۆز appeared first on Esta Media Network.