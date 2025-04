2025-04-23 11:30:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاتریارک و سەرۆکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان رایگەیاند، “هەرێمی کوردستان هەمیشە دەستپێشخەری ئاشتی بووە”. لویس ساکۆ،…

The post لویس ساکۆ: هەرێمی کوردستان هەمیشە دەستپێشخەری ئاشتی بووە appeared first on Esta Media Network.