2025-04-23 12:35:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جەعفەر شێخ مستەفا، رایگەیاند، “یەکێتییەکەمان دەچێتە قۆناغێکی نوێوە”. جەعفەر شێخ مستەفا، لێپرسراوی ئەنجومەنی پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی یەکێتیی نیشتمانیی…

The post جەعفەر شێخ مستەفا: یەکێتییەکەمان دەچێتە قۆناغێکی نوێوە appeared first on Esta Media Network.