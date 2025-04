2025-04-23 12:35:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یوسف گۆران، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە دووەمین دیداری یەکێتیدا رایگەیاند، لە دیداری یەکەمی یەکێتیدا 60%ـی…

The post یوسف گۆران: لە دیداری یەکەمی یەکێتیدا 60%ـی پێشنیارەکان جێبەجێکران appeared first on Esta Media Network.