2025-04-23 17:00:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆک وەزیران رایدەگەیەنێت، کادران بە کردار بەشداری دەکەن لە دانانی سیاسەت و ستراتیژیی یەکێتیدا. قوباد…

