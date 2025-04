2025-04-23 18:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیاکانی تورکیا بڵاویانکردەوە، بەهۆی ئەو بومەلەرزەیەی کە شاری ئیستانبوڵی هەژاند، 151 کەس برینداربوون. دەسەڵاتدارانی شاری ئیستانبوڵی تورکیا بە…

