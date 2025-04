2025-04-24 00:52:41 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پێشڕەو مەلاوەیسی، رۆژنامەنوس و میدیاكار لە نووسینێكیدا دەڵێت، “دیدار، خستنەڕووی دیدگای نوێ، كە تەنها شیاو بە باڵای یەكێتی…

