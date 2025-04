2025-04-24 14:27:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بارهەڵگرێک لەسەر شەقامى سەرەکیی بەکرەجۆ لە سلێمانى وەرگەڕا و بەرپرسێکى هاتوچۆ دەڵێت، شۆفێرەکەى بە سووکى برینداربووە. بەهمەن ئەحمەد،…

The post بارهەڵگرێک لە کۆنتڕۆڵى شۆفێرەکەى دەرچوو و وەرگەڕا appeared first on Esta Media Network.