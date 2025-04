2025-04-25 10:00:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ ئەوانەى ئەمڕۆ و رۆژانى هەینى بەنیازى گەشت و سەیرانن.. فەتوایەکى نوێ سەبارەت بە نوێژى هەینى دەرچوو. پەنجەت…

The post حوكمی ئه‌نجامنه‌دانی نوێژی هه‌ینی له‌ كاتی گه‌شت و سه‌یراندا رووندەکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.