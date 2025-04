2025-04-25 12:51:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانیی ئەمڕۆ هونەرمەند “بەهزاد جەلال فارس” کۆچى دواییکرد. ئەو هونەرمەندە یەکێک بوو لە ئەکتەرە بەشداربووەکانى دراماى گەردەلول بە…

The post ئەکتەرێکى دراماى گەردەلول کۆچى دواییکرد appeared first on Esta Media Network.