2025-04-25 15:03:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەفدێکى عێراق بە سەرۆکایەتیی سەرۆکى دەزگاى هەواڵگرى بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکى کاتیی سوریا، گەیشتە دیمەشق. نووسینگەى راگەیاندنى سەرۆک…

The post وەفدێکى عێراق گەیشتە سوریا و ئامانجى سەردانەکە رووندەکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.