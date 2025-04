2025-04-25 15:03:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتى پیشەسازیی عێراق رایدەگەیەنێت، بەرهەمهێنانى پانێڵى وزەى خۆر لە ناوخۆى وڵات کێبڕێکى بەرهەمى هاوردەکراو دەکات لەڕووى کوالێتى و…

