2025-04-25 18:25:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی راپەڕین رایگەیاند، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ لە مەیدانی سەرەوەی حاجیاوا ئاگرکەوتەوە. لە راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی راپەڕیندا…

The post ئاگر لە نزیک بازاڕێک کەوتەوە appeared first on Esta Media Network.