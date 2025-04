2025-04-25 21:25:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی رایدەگەیەنێت، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ رووداوێکی هاتوچۆ لە گەڕەکی کازیوە روویداوە و بەهۆیەوە کەسێک گیانیلەدەستداوە. هاتوچۆی سلێمانی…

