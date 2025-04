2025-04-25 23:15:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا رایگەیاند، ئەگەری ئەوە هەیە لەگەڵ ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا لە رۆما کۆببنەوە. دۆناڵد ترەمپ،…

