2024-10-27 15:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی هەڵەبجە داوا لە هاوڵاتییان دەکات رۆژی پێنجشەممە سەردانی بەشی تۆمار و مۆڵەت نەکەن و هۆکارەکەشی رووندەکاتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی…

