2025-03-14 16:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری سەرچاوە ئاوییەکانی عێراق رایگەیاند، بەهۆی بارانبارینەوە یەدەگی ئاو 300 ملیۆن مەتر سێجا زیادیکردووە. عەون زیاب وەزیری سەرچاوە…

