2025-03-29 15:05:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی یەکێتیی جیهانیی زانایانی مسوڵمان رایگەیاند، “ئەگەر سعودیەش سبەینێ بکات بە جەژن نابێت هەرێم بیکات”. جاسم کەلاری، ئەندامی…

The post جاسم کەلاری: ئەگەر سعودیەش سبەینێ بکات بە جەژن نابێت هەرێم بیکات appeared first on Esta Media Network.