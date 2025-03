2025-03-29 18:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نووسینگەی عەلی سیستانی مەرجەعی باڵای شیعەکان لە عێراق بڵاویکردەوە، رۆژی دووشەممە یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزانە. لە راگەیەندراوێکی نووسینگەی…

