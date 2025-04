2025-04-03 13:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی گەشتوگوزاری سلێمانی رایگەیاند، لە سێ رۆژی جەژنی رەمەزاندا 50 هەزار گەشتیار روویان لە سلێمانی کردووە. گۆران قادر…

The post ئاماری هاتنی گەشتیاران بۆ سلێمانی لە رۆژانی جەژندا ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.