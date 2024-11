2024-11-06 19:36:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێم پێشوازی لە ستیڤن هیچن، باڵیۆزی بەریتانیا لە عێراق كرد و لەبارەی پەیوەندییە…

The post قوباد تاڵەبانی: ئێمە بەرنامەی تایبەتی خۆمان هەیە بۆ چارەسەركردنی كەموكوڕییەكان و باشتر خزمەتكردنی هاوڵاتییان appeared first on Esta Media Network.