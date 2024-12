2024-12-15 20:20:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی راژەی فیدڕاڵیی عێراق بڵاویکردەوە، محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق رێنمایی دا بە وەزیری دارایی بۆ پەسەندکردنی…

